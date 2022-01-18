Питерская банда обобрала уральского бизнесмена на 11 млн рублей

После того, как мужчина внес предоплату в 11,4 млн рублей, выполнение обязательств договора со стороны фирмы из города на Неве остановилось. Екатеринбургский бизнесмен дважды летал в Санкт-Петербург, и, если сначала его заверяли, что комплекс скоро поставят, то во время второй поездки напрямую сказали, что техники не будет и обращаться в правоохранительные органы бесполезно, так как их «крышует» авторитет из криминального мира.