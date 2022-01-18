По делу Руслана Белоконного из Тагила СК вновь приостановил расследование

Следствие по делу оперативника из отдела полиции № 17 Руслана Белоконного вновь приостановлено. Экс-полицейский считает, что СК действует незаконно — почти полтора года идет расследование, и уже трижды его приостанавливали. На этот раз, за невозможностью допросить подозреваемого.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим полицейским из Нижнего Тагила Русланом Белоконным вновь приостановлено. Как рассказал редакции сам экс-оперативник отдела полиции № 17 на Вагонке, на этот раз причиной стала невозможность допросить подозреваемого. Руслан в настоящий момент судится со Следственным комитетом по Тагилстроевскому району. Приостановлено дело, опять. Причиной называют то, что допросить меня не могут. Это же абсурд! Я сам хожу в суд сейчас и доказываю, что вот он я — допрашивайте. Данные о приостановлении дела обжалую в порядке 125 статьи УПК РФ, поделился с TagilCity.ru Руслан. Экс-оперативник обращался к Александру Бастрыкину, руководителю СК РФ, чтобы тот в свою очередь как-то повлиял на своих подчиненных. Однако получил ответ от руководителя СК уже Свердловской области Михаила Богинского. Богинский сообщил, что разберутся в ситуации. И все. Для понимания — дело в отношении меня продляли несколько раз, в июне истек год — следовательно, продлять можно только за подписью самого Бастрыкина. Вот тут и начались «танцы» — то приостановят, то заново начнут. То меня в розыск, то допросить не могут. Уже трижды было приостановлено дело в отношении меня. Его в отдельное производство-то выделили, лишь бы конкретно меня «слить», рассказал редакции Руслан Белоконный. В настоящий момент бывший опер пытается также обжаловать в Тагилстроевском райсуде действия следователя Евгения Варехина, который занимается этим делом. Напомним, экс-оперативник из Нижнего Тагила Руслан Белоконный стал обсуждаемой в СМИ персоной после того, как раскрыл несколько громких уголовных дел: хоккеиста Чумарина, а также без вести пропавшего 15-летнего подростка. Однако позднее Руслана уволили, так как заподозрили в подлоге по другому делу — тренера Алексея Атанасова, задержанного с признаками наркотического опьянения в баре Нижнего Тагила. По версии следствия, Руслан и еще трое дежурных подменили результаты анализов тренера.

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