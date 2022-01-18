По делу Руслана Белоконного из Тагила СК вновь приостановил расследование

По делу Руслана Белоконного из Тагила СК вновь приостановил расследование
По делу Руслана Белоконного из Тагила СК вновь приостановил расследование
Сегодня, 21:15ПроисшествияФото: личная страница Руслана Белоконного во "ВКонтакте"
Следствие по делу оперативника из отдела полиции № 17 Руслана Белоконного вновь приостановлено. Экс-полицейский считает, что СК действует незаконно — почти полтора года идет расследование, и уже трижды его приостанавливали. На этот раз, за невозможностью допросить подозреваемого.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим полицейским из Нижнего Тагила Русланом Белоконным вновь приостановлено. Как рассказал редакции сам экс-оперативник отдела полиции № 17 на Вагонке, на этот раз причиной стала невозможность допросить подозреваемого. Руслан в настоящий момент судится со Следственным комитетом по Тагилстроевскому району.

Приостановлено дело, опять. Причиной называют то, что допросить меня не могут. Это же абсурд! Я сам хожу в суд сейчас и доказываю, что вот он я — допрашивайте. Данные о приостановлении дела обжалую в порядке 125 статьи УПК РФ, поделился с TagilCity.ru Руслан.

Экс-оперативник обращался к Александру Бастрыкину, руководителю СК РФ, чтобы тот в свою очередь как-то повлиял на своих подчиненных. Однако получил ответ от руководителя СК уже Свердловской области Михаила Богинского.

Богинский сообщил, что разберутся в ситуации. И все. Для понимания — дело в отношении меня продляли несколько раз, в июне истек год — следовательно, продлять можно только за подписью самого Бастрыкина. Вот тут и начались «танцы» — то приостановят, то заново начнут. То меня в розыск, то допросить не могут. Уже трижды было приостановлено дело в отношении меня. Его в отдельное производство-то выделили, лишь бы конкретно меня «слить», рассказал редакции Руслан Белоконный.

В настоящий момент бывший опер пытается также обжаловать в Тагилстроевском райсуде действия следователя Евгения Варехина, который занимается этим делом.

Напомним, экс-оперативник из Нижнего Тагила Руслан Белоконный стал обсуждаемой в СМИ персоной после того, как раскрыл несколько громких уголовных дел: хоккеиста Чумарина, а также без вести пропавшего 15-летнего подростка. Однако позднее Руслана уволили, так как заподозрили в подлоге по другому делу — тренера Алексея Атанасова, задержанного с признаками наркотического опьянения в баре Нижнего Тагила. По версии следствия, Руслан и еще трое дежурных подменили результаты анализов тренера.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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ОП №17СК ТагилЧумаринуголовная ответственностьАлександр Бастрыкин
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