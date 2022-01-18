После аварии на котельной в Качканаре проводится прокурорская проверка

Инцидент в свердловском поселке произошел 17 января. Около 14.30 стало известно об аварии на котельной. На место происшествия, в поселок Валериановск, были стянуты оперативные службы.
ЧП на объекте жизнеобеспечения населенного пункта плохо отразилось на 396 домах, в том числе девяти многоквартирных. Температура в квартирах упала. То же самое произошло в зданиях детского сада и школы.
Чтобы не разорвало трубы отопления, сотрудники аварийной бригады использовали имеющийся в запасе резерв. Они запустили в работу паровой котел и насос. Это было важно для восстановления нормальной циркуляции теплоносителя в системе. Поэтому несмотря на аварию, поселок сохранил свою жизнеспособность.
Теплоноситель сейчас в дома подается, но со сниженными параметрами. Дело в том, что в котельной продолжаются аварийные работы, и сильное давление для системы смерти подобно. Когда последствия ЧП устранят, ее выведут на прежний режим. Но на всякий «пожарный» случай администрация поселка подготовила пункт обогрева.
Что произошло в котельной, выясняется, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Районное ведомство сепйчас установливает причины, которые могли бы привести к такой плохой ситуации. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению прав жителей поселка на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами, в частности, поставками тепла. Также ведомство поставило на контроль сроки устранения аварии, обозначенные в одном из постановлений правительства Российской Федерации. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.