После аварии на котельной в Качканаре проводится прокурорская проверка

Что произошло в котельной, выясняется, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Районное ведомство сепйчас установливает причины, которые могли бы привести к такой плохой ситуации. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению прав жителей поселка на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами, в частности, поставками тепла. Также ведомство поставило на контроль сроки устранения аварии, обозначенные в одном из постановлений правительства Российской Федерации. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.