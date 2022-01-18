В Екатеринбурге прекратили поиски без вести пропавшего подростка

В Екатеринбурге прекратили поиски без вести пропавшего подростка
В Екатеринбурге прекратили поиски без вести пропавшего подростка
Сегодня, 12:50ПроисшествияФото: 1MI
Спасатели и полицейские в Екатеринбурге больше не разыскивают 16-летнего подростка, который пропал еще 3 января.

Студент свердловского техникума ушел из дома и бесследно исчез. Его признали без вести пропавшим и организовали поиски. Этим занимались десятки полицейских и волонтеры. Но увы, их усилия оказались тщетными.

О судьбе пропавшего не было известно две недели. И вот накануне в управлении МВД по Свердловской области заявили, что «потеряшку» нашли.

Как оказалось, он ушел из дома без своего смартфона. Специально он это сделал или нет — не сообщается. Но зато уже точно известно: угрозы для здоровья нет.

Что произошло, сейчас выясняют сотрудники отдела МВД по делам несовершеннолетних.

Сюжеты:
Екатеринбург
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