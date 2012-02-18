В который раз тагильские полицейские закрыли один и тот же игровой зал
Прокуратура и ОМОН в очередной раз наведались в помещение в доме 1 по Октябрьскому проспекту.
У правоохранителей имелась оперативная информация об осуществлении незаконной игорной деятельности. Работники нелегального игорного заведения не стали добровольно пускать оперативников внутрь. Тогда бойцы ОМОН попросту разобрали двери, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского управления МВД.
В зале находились охранник, оператор и два игрока. Оперативники изъяли 6 игровых аппаратов, 4 монитора, системный блок, 5 ключей от игровых автоматов.
Отметим, что с начала месяца проверено 6 подпольных игровых залов. Всего изъято 97 игровых автоматов.
Азартным игрокам, которые жить не могут без своих любимых игровых автоматов,сейчас особо негде разгуляться. Все игорные дома закрыты, а те, которыеработают – незаконны. Единственный выход – играть бесплатно без регистрации в интернете. Те же самые клубнички, чертики и другие ваши любимые слоты ждут вас на безграничных просторах сети. Например, book of ra играть бесплатнов одиниз самых красочных и захватывающих автоматов Вы сможете на сайте игрового клуба Вулкан.