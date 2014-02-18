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ЧП на Вые в Нижнем Тагиле: в доме провалилась лестница и пробила трубу с горячей водой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЧП на Вые в Нижнем Тагиле: в доме провалилась лестница и пробила трубу с горячей водой

18 февраля 2014, 12:30Происшествия
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