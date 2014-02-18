ЧП на Вые в Нижнем Тагиле: в доме провалилась лестница и пробила трубу с горячей водой

Об этом TagilCity.ru сообщила жительница дома:

В районе 22:00-23:00 услышали грохот, затем сразу шум воды - оказалось, обрушилась лестница прямо в подвал. То есть вы как заходите в подъезд и сразу дыра, только перила. Кто вечером заходил домой, они по перилам поднимались!

Я так испугалась, у меня дочке 9 лет, я как представлю, что она в момент обрушения могла там идти! А наш дом не аварийный, износ всего 60%!, -- рассказывает Анастасия.

Через полчаса на место аварии прибыла служба, которая перекрыла воду, затем уже к полуночи вызвали управляющую компанию, которая к утру наколотила лаги, чтобы люди могли пройти. По словам, Анастасии, спускались утром по этой конструкции с большой опаской.

Как скоро жителям восстановят лестничный марш и какие меры будут приняты, станет известно чуть позднее. TagilCity.ru следит за развитием событий.