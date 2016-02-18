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У тагильчанки украли имущество на 2,5 миллиона рублей и бенгальского кота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У тагильчанки украли имущество на 2,5 миллиона рублей и бенгальского кота

18 февраля 2016, 13:10ПроисшествияДенис Таратонов
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