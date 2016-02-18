У тагильчанки украли имущество на 2,5 миллиона рублей и бенгальского кота

13 февраля в дежурную часть обратилась женщина, которая сообщила о краже. У неё пропали ценные вещи, а именно: шубы, ноутбук, iPhone 5, фотоаппарат, драгоценности, наличные деньги и многое другое. Пострадавшая оценивает ущерб в 2,5 миллиона рублей. Кроме всего прочего пропал бенгальский кот.

Следов взлома не обнаружено, поэтому на причастность проверяются родственники и знакомые женщины. Это обычная в таких случаях проверка, -- рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Известно, что шубы были сделаны из меха норки, соболя и шиншиллы. Из украшений особо примечателен браслет со 170 бриллиантами. Кража была проведена очень быстро и умело, видимо, воры отчетливо представляли куда и зачем они идут. Об этом можно судить на основании того факта, что женщина отсутствовала дома не более двух часов.

Преступление было совершено как раз перед Днём святого Валентина, когда тагильчане должны были дарить друг другу подарки и признаваться в любви.