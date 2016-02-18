Убийца нескольких человек скрывался 8 лет: недавно полиция нашла его в Артемовском (ФОТО)
Целых восемь лет скрывался от полиции соучастник убийства нескольких человек на территории Свердловской области. Все эти годы не прекращались розыскные мероприятия, и недавно мужчина был задержан в городе Артемовский.
В ноябре 2007 года он и двое его подельников проникли в частный дом в одном из сел города Новоуральск. Они убили находившихся в доме двух мужчин и пытались убить пожилую женщину. Забрав из дома 26 тысяч рублей, они скрылись.
Уже через месяц двое из них были задержаны стражами порядка. Это оказались мужчины 1984 и 1985 года рождения. Более старший мужчина уже был ранее судим. За это преступление суд приговорил их к 19 и 17 годам заключения соответственно.
Третий участник этой банды от правосудия скрылся, но совершенное им не было забыто. Преступник был объявлен в розыск. Восемь лет он скрывался под чужим именем в Артемовском, но в январе этого года был опознан и задержан.
Сейчас он заключен под стражу, ведётся расследование.
Подобные преступления случаются, к сожалению, и в Нижнем Тагиле. Примером этому может служить убийство в частном доме на улице Радиальная. Там преступники убили двоих человек, а затем подожгли дом, чтобы погиб инвалид-свидетель. Это преступление было совершено год назад.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru