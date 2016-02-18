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Убийца нескольких человек скрывался 8 лет: недавно полиция нашла его в Артемовском (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Убийца нескольких человек скрывался 8 лет: недавно полиция нашла его в Артемовском (ФОТО)

18 февраля 2016, 10:35ПроисшествияДенис Таратонов
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