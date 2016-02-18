Вчера в Нижнем Тагиле на ул. Вязовская на девушку напал грабитель с ножом (ФОТО)

Вчера, в 17:50 в одном из магазинов на улице Вязовская произошел разбой. Неизвестный украл у девушки 2500 рублей. Причем, мужчина не побоялся забрать деньги открыто, угрожая тагильчанке ножом на глазах очевидцев.

К счастью, «смелый» вор не успел распорядиться крадеными деньгами – примерно через полчаса наряд вневедомственной охраны задержал неосторожного похитителя около дома на улице Циолковского.

Оказалось, что мужчина 1987 года рождения нигде не работает, ранее судим. Судя по всему, такой противозаконный способ получения денег, по мнению тагильчанина, лучше, чем официальное трудоустройство.