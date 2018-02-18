16 человек были эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)
18 февраля, 13:45Происшествия
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В столице Урала 18 февраля загорелась квартира в многоэтажке.
Сюжеты: Екатеринбург
Рано утром загорелась одна из квартир, расположенная на 5 этаже в многоэтажном доме по улице Бажова в Екатеринбурге.
Огнеборцы эвакуировали 16 человек, 2 из которых дети. На месте пожара работали 7 огнеборцев и 4 спецмашины. Сотрудники МЧС локализовали пожар через 15 минут, а полностью потушили его спустя 1 час.
Площадь возгорания составила 20 кв. м., повреждено домашнее имущество. Причины возникновения пожара на данный момент устанавливаются, сообщает «Е1.ru».
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