Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
16 человек были эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

16 человек были эвакуированы из жилого дома в Екатеринбурге из-за пожара (ФОТО)

18 февраля, 13:45Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»