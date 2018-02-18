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Екатеринбуржец подобрал ключ к квартире и украл имущество на 12 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец подобрал ключ к квартире и украл имущество на 12 тыс. рублей

18 февраля, 14:25Происшествия
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