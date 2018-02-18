Екатеринбуржец подобрал ключ к квартире и украл имущество на 12 тыс. рублей

Безработный, ранее судимый екатеринбуржец проник в квартиру реализатора ТЦ и похитил имущество на сумму 12 100 рублей.

Мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде, сообщает «Вечерний Екатеринбург».