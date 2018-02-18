Екатеринбуржец подобрал ключ к квартире и украл имущество на 12 тыс. рублей
18 февраля, 14:25Происшествия
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Сегодня, 18 февраля, ранее судимый житель Екатеринбурга проник в чужую квартиру и похитил ценные вещи.
Сюжеты: Екатеринбург
Безработный, ранее судимый екатеринбуржец проник в квартиру реализатора ТЦ и похитил имущество на сумму 12 100 рублей.
Для взлома замка квартиры подозреваемый использовал подбор ключа.
Мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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