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Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажного дома на глазах у детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажного дома на глазах у детей

18 февраля, 09:45Происшествия
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