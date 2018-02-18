Екатеринбуржец выпал из окна многоэтажного дома на глазах у детей
18 февраля, 09:45Происшествия
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В столице Урала из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Невольными очевидцами произошедшего стали дети.
Сюжеты: Екатеринбург
ЧП было зафиксировано на Старой Сортировке. Мужчина, по словам очевидцев, сначала упал на козырёк подъезда. Люди, проживающие в этом же доме, рассказали, что это был их сосед с шестого этажа.
Очевидцы сообщили, что тело пролежало на асфальте порядка трех часов, пишет «E1.ru».
По официальной информации от следователей, смерть не имеет криминального характера. Отрабатываются все версии произошедшего.
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