Трое малолетних детей погибли в пожаре в Екатеринбурге (ФОТО)

ЧП было зафиксировано в Кировском районе Екатеринбурга на улице Сиреневый бульвар дом №7. Пожарные, работавшие на месте, вытащили из пожара троих детей и троих взрослых. К сожалению, мальчик трёх лет и девочка двух лет были мертвы. Пятилетний ребенок скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Родители малышей находились в состоянии алкогольного опьянения. Их госпитализировали в больницу. Они находились в компании знакомой. Семья регулярно выпивала и находилась на учёте как неблагополучная.

Предварительно сообщается, что возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Было возбуждено в дело по факту причинения смерти трем лицам по неосторожности. Виновным грозит до 4 лет лишения свободы, рассказали в СК РФ по Свердловской области. Расследование находится на контроле районного прокурора Дмитрия Крашенинникова, передает «E1.ru».