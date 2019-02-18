35 человек эвакуированы из-за пожара в сауне в многоквартирном доме Екатеринбурга

Пожар в сауне, расположенной в жилом доме, произошел в Екатеринбурге на ул. Печерской. Из жилого дома были эвакуированы 35 человек. В тушении огня принимали участие 12 человек на 4 единицах техники. Площадь пожара составила 13 кв. м.