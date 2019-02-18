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35 человек эвакуированы из-за пожара в сауне в многоквартирном доме Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sauna 253938 1920

35 человек эвакуированы из-за пожара в сауне в многоквартирном доме Екатеринбурга

Сегодня, 10:39ПроисшествияФото: pixnio.com
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