Частичное обрушение стены жилого дома произошло в Первоуральске

Сообщение об обрушении поступило 18 февраля в 15:43 по местному времени. В жилом доме по улице Энгельса, 13 произошло обрушение стены между кухней и туалетом, которые являются местами общего пользования и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 5 человек, дом был обесточен и отключён от газа. Пострадавших в ходе обрушения нет. Жители второго подъезда, где обрушились стена и потолок, разъехались по родственникам, жителям соседних подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, так как угрозы для их жизни и здоровья нет.