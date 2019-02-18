Частичное обрушение стены жилого дома произошло в Первоуральске
Сегодня, 00:30ПроисшествияФото: 66.mchs.gov.ru
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В одном из жилых домов Первоуральска произошло частичное обрушение стены между кухней и туалетом. На место прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб, жителей эвакуировали. Пострадавших нет.
Сообщение об обрушении поступило 18 февраля в 15:43 по местному времени. В жилом доме по улице Энгельса, 13 произошло обрушение стены между кухней и туалетом, которые являются местами общего пользования и потолочного перекрытия между 1 и 2 этажом.
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Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 5 человек, дом был обесточен и отключён от газа. Пострадавших в ходе обрушения нет. Жители второго подъезда, где обрушились стена и потолок, разъехались по родственникам, жителям соседних подъездов разрешили вернуться в свои квартиры, так как угрозы для их жизни и здоровья нет.
Доступ в подъезд №2 дома перекрыт, там дежурят сотрудники полиции, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
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