Четверо заключенных ИК-3 Краснотурьинска из мести избили пять человек
Сегодня, 18:44ПроисшествияФото: pixabay.com
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Четверо заключенных, отбывающих наказание в ИК-3 Краснотурьинска, получили от 3 до 14 лет лишения свободы за избиение пяти осужденных.
25 августа 2017 года четверо заключенных вступили в преступный сговор, чтобы отомстить другим осужденным за оказание содействия администрации ИК.
Злоумышленники, самовольно покинув отряд, нанесли двум осужденным удары по туловищу, голове и конечностям. Затем они избили палкой еще двух заключенных. Избиение было остановлено сотрудниками ИК.
В результате одному из заключенных был нанесен легкий вред здоровью. Всего в деле фигурируют пять потерпевших от действий злоумышленников.
Краснотурьинский горсуд приговорил троих заключенных к 7 и 14 годам колонии особого режима и к 3,3 и 3,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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