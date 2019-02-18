Четверо заключенных ИК-3 Краснотурьинска из мести избили пять человек

25 августа 2017 года четверо заключенных вступили в преступный сговор, чтобы отомстить другим осужденным за оказание содействия администрации ИК.

Злоумышленники, самовольно покинув отряд, нанесли двум осужденным удары по туловищу, голове и конечностям. Затем они избили палкой еще двух заключенных. Избиение было остановлено сотрудниками ИК.

В результате одному из заключенных был нанесен легкий вред здоровью. Всего в деле фигурируют пять потерпевших от действий злоумышленников.