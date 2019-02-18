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Две девушки пострадали в результате ДТП в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Две девушки пострадали в результате ДТП в центре Екатеринбурга

Сегодня, 07:00ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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