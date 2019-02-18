Две девушки пострадали в результате ДТП в центре Екатеринбурга
Сегодня, 07:00ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 февраля в Екатеринбурге на улице 8 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали две девушки.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель Mercedes решил развернуться, однако не учел, что за ним едет Renault.
В результате столкновения 25-летняя пассажирка Mercedes и 16-летняя пассажирка Renault получили травмы головы и были направлены в одно из медучреждений города, пишет «Облгазета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей