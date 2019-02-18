Избиение и изнасилование: женщина-инвалид в Березовском стала жертвой гоп-компании
В Березовском компания алкоголиков подозревается в неоднократном избиении и изнасиловании женщины-инвалида. Кроме того, мужчины забирали у женщины все деньги.
Соседи женщины утверждают, что компания алкоголиков регулярно избивает ее и отбирает деньги. Женщина голодает и ходит побираться к соседям. Последний раз она рассказала, что была изнасилована одним из мужчин.
Они ее регулярно избивали, насиловали. Она бегала, кричала. 7 февраля последний раз это произошло. Мы вызвали скорую помощь, зашли с врачами в квартиру, она лежит избитая, лицо сплошной синяк, рассказал соседка.
Мужчины, по ее словам, приходят к потерпевшей за пару дней до получения ей пенсии. Если она не впускала их в квартиру, они забирались через балкон.
Уголовное дело не возбуждается, потому что женщина-инвалид и не может сама написать заявление в полицию.
После очередного избиения женщина находится в психбольнице. Полковник Валерий Горелых пояснил, что подозреваемые рассказали, что изнасилования не было, все происходило по обоюдному согласию. В настоящий момент проводится проверка, сообщает «Комсомольская правда».