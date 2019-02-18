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Очевидцы сообщают об эвакуации в нескольких торговых центрах Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очевидцы сообщают об эвакуации в нескольких торговых центрах Екатеринбурга

Сегодня, 15:50ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: Инцидент.Екатеринбург / vk.com
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