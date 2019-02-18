Очевидцы сообщают об эвакуации в нескольких торговых центрах Екатеринбурга

Сообщения об эвакуации из нескольких торговых центров Екатеринбурга публикуют в соцсетях очевидцы. Уже эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Дирижабль», ТЦ «Аида», ТЦ «Омега» по адресу проспект Космонавтов, магазинов «Эльдорадо» и «Декатлон».

«Алатырь» только что эвакуировали, там на третьем этаже «Эльдорадо». И при том эвакуация прошла только на этажах 3 и выше. Нижние не эвакуировали,сообщают подписчики паблика «Типичный Екатеринбург» во ВКонтакте.

Сообщение о минировании было анонимным, сообщает URA.RU. Собственный источник издания в правоохранительных органах рассказал, что в полицию обратился некий Андрей, которому о готовящихся терактах сообщил неизвестный. Поступили сообщения о «минировании» всех магазинов сети «Эльдорадо», ТРЦ «Дирижабль», школ и больниц города.

В экстренных службах редакции TagilCity.ru ситуацию не комментируют.

За комментариями по данной ситуации обратитесь в пресс-службу регионального управления ФСБ России, сказали в пресс-группе МВД по Свердловской области.