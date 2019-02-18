Прыгнул в бассейн: 5-летний мальчик травмировался в батутном парке Екатеринбурге
5-летний мальчик 17 февраля 2019 года получил травму в батутном парке Екатеринбурга. Начата прокурорская проверка.
Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку в связи с травмированием пятилетнего мальчика в батутном парке. Предварительно известно, что ребенок пришел в парк в сопровождении детей подросткового возраста. Во время нахождения в зоне аттракционов мальчик прыгнул в бассейн с шарами, в котором в этом момент находился другой ребенок. Произошло столкновение, в результате которого пятилетний мальчик был травмирован.
Пострадавший был доставлен в медучреждение, где у него диагностировали закрытую ЧМТ средней степени тяжести.
В ходе прокурорской проверки будет установлена точная картина происшествия, проверено наличие у батутного парка документов на использование оборудования, а также будут изучены инструкции и обязанности сотрудников парка. Будет установлено, находились ли дети под присмотром в момент инцидента.