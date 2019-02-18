Прыгнул в бассейн: 5-летний мальчик травмировался в батутном парке Екатеринбурге

Прокуратура в Екатеринбурге организовала проверку в связи с травмированием пятилетнего мальчика в батутном парке. Предварительно известно, что ребенок пришел в парк в сопровождении детей подросткового возраста. Во время нахождения в зоне аттракционов мальчик прыгнул в бассейн с шарами, в котором в этом момент находился другой ребенок. Произошло столкновение, в результате которого пятилетний мальчик был травмирован.