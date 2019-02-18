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Прыгнул в бассейн: 5-летний мальчик травмировался в батутном парке Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Boy 1846612 1920

Прыгнул в бассейн: 5-летний мальчик травмировался в батутном парке Екатеринбурге

Сегодня, 11:15ПроисшествияФото: pixabay.com
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