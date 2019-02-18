Стая собак напала на 7-летнюю девочку в Екатеринбурге

Девочка гуляла на улице, когда на нее напала стая собак.

Следком возбудил уголовное дело о халатности. Надзорные органы проверят исполнение обязанностей по отлову бродячих собак.

В 2019 году в уральской столице был выделен 31 млн рублей на отлов бродячих животных. Конкурс выиграла «Спецавтобаза», сообщает СУ СК России по Свердловской области.