Стая собак напала на 7-летнюю девочку в Екатеринбурге

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На 7-летнюю екатеринбурженку напала стая бездомных собак. Ребенок получил травму руки.
Сюжеты: Екатеринбург
Девочка гуляла на улице, когда на нее напала стая собак.
Следком возбудил уголовное дело о халатности. Надзорные органы проверят исполнение обязанностей по отлову бродячих собак.
В 2019 году в уральской столице был выделен 31 млн рублей на отлов бродячих животных. Конкурс выиграла «Спецавтобаза», сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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