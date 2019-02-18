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Студент из Каменска-Уральского сел на 7 лет за связь с 13-летней школьницей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Girl and guy 1498547 960 720

Студент из Каменска-Уральского сел на 7 лет за связь с 13-летней школьницей

Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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