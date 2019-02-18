Студент из Каменска-Уральского сел на 7 лет за связь с 13-летней школьницей
На момент отношений парню было 17 лет, а девочке 13. Сам молодой человек рассказал, что девочка говорила ему, что ей 16 лет, и интимная связь между ними происходила по обоюдному согласию.
В Каменске-Уральском студента приговорили к семи годам колонии за отношения с 13-летней девочкой.
Адвокат молодого человека считает, что в деле много несостыковок. Молодые люди не скрывали своих отношений, их родители тоже были в курсе.
По ее словам, в 2016 году в интернете появилось видео, на котором присутствовала школьница и взрослый мужчина. Полицейские установили личность девочки. Она рассказала, что на видео с ней был подсудимый, который в свою очередь сказал, что отверг девушку, и поэтому она решила отомстить ему таким образом. После этого полицейские выяснили, что молодой человек встречался с другой несовершеннолетней.
Однако сторона обвинения сумела доказать в суде, что парень четыре раза принудил девушку вступить с ним в интимную связь, сообщает E1.RU.