Студент из Каменска-Уральского сел на 7 лет за связь с 13-летней школьницей

Адвокат молодого человека считает, что в деле много несостыковок. Молодые люди не скрывали своих отношений, их родители тоже были в курсе.

По ее словам, в 2016 году в интернете появилось видео, на котором присутствовала школьница и взрослый мужчина. Полицейские установили личность девочки. Она рассказала, что на видео с ней был подсудимый, который в свою очередь сказал, что отверг девушку, и поэтому она решила отомстить ему таким образом. После этого полицейские выяснили, что молодой человек встречался с другой несовершеннолетней.