Эвакуировали 12 человек. В Нижнем Тагиле ночью произошел пожар в пятиэтажке
Сегодня, 09:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В три часа ночи 18 февраля в Нижнем Тагиле произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Юности, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
По лестничным маршам спасатели эвакуировали 12 человек, среди них двое детей. Еще двоих жителей дома спасли при помощи дыхательного аппарата.
Причиной инцидента стало возгорание мусора в коридоре на третьем этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В тушении огня принимали участие 16 спасателей на пяти единицах спецтехники.
Напомним, в минувшие выходные на Верхней Черемшанке в результате пожара в расселенном доме погиб мужчина.
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