На Урале директору компании грозит до 6 лет тюрьмы за установку пиратской программы
Сегодня, 22:02ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области в поселке Арти перед судом предстанет директор, который установил на своем предприятии пиратскую программу, сообщает «Комсомольская правда».
Директора компании «Малодегтярский карьер» обвиняют в нарушении авторских прав. Он использовал программу, принадлежащую «1С-Софт» в течении трех месяцев в 2019 году.
По версии следствия, директором были незаконно использованы программы для ЭВМ, так как исключительные права на них принадлежат юридическому лицу ООО «1С-Софт». Сумма ущерба составила более 2,4 миллионов рублей.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Директору предприятия грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей