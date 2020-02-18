На Урале директору компании грозит до 6 лет тюрьмы за установку пиратской программы

Директора компании «Малодегтярский карьер» обвиняют в нарушении авторских прав. Он использовал программу, принадлежащую «1С-Софт» в течении трех месяцев в 2019 году.

По версии следствия, директором были незаконно использованы программы для ЭВМ, так как исключительные права на них принадлежат юридическому лицу ООО «1С-Софт». Сумма ущерба составила более 2,4 миллионов рублей.