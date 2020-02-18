На Урале молодая пара обвиняется в убийстве трех родственников из-за неприязни
В Екатеринбурге перед судом предстанет молодая пара, которая обвиняется в убийстве четверых человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Убийство произошло в ночь на 21 февраля 2019 года частном доме в поселке Зюзельский. 23-летняя девушка и 21-летний мужчина обвиняются в убийстве матери девушки, ее сестры, а также сожителя сестры. Все они проживали в одном доме. По версии следствия, причиной убийства стала личная неприязнь обвиняемых к родственникам. В качестве оружия задержанные использовали нож, ледоруб, новогоднюю гирлянду и деревянную биту с металлическими элементами.
В отношении тела одного из потерпевших обвиняемым-мужчиной было допущено надругательство. Тела убитых сообщники сокрыли в подполе дома, после этого они заколотили гвоздями лаз в подпол, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку, рассказали в СКР.
В ночь на 28 февраля был убит мужчина, пришедший в гости к обвиняемым. Его тело оставили в сенях дома. Тела находились в доме в течение месяца.