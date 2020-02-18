В Керчи по подозрению в подготовке терактов задержаны два подростка

Задержанным 16 и 17 лет. Они являются последователями Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в Керчи в 2018 году. По информации ФСБ, подростки готовили теракты в двух учебных заведениях. У молодых людей были найдены самодельные взрывные устройства. Компоненты для бомб они покупали через интернет. Также они смогли раздобыть планы зданий, которые собирались атаковать.