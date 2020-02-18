В Керчи по подозрению в подготовке терактов задержаны два подростка
Сегодня, 20:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Крыму задержали двух подростков, которые подозреваются в подготовке террористических актов, сообщает РБК.
Задержанным 16 и 17 лет. Они являются последователями Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в Керчи в 2018 году. По информации ФСБ, подростки готовили теракты в двух учебных заведениях. У молодых людей были найдены самодельные взрывные устройства. Компоненты для бомб они покупали через интернет. Также они смогли раздобыть планы зданий, которые собирались атаковать.
Кроме того, в спецслужбе пояснили, что задержанные состояли в неонацистском интернет-сообществе. В этом же сообществе состоял Владислав Росляков, который причастен к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подготовка террористического акта».
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