В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: pixabay.com
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От коронавируса скончался главный врач госпиталя в Ухане, сообщает Центральное телевидение Китая.
Лю Чжимин умер в возрасте 51 года. Он стал первым медиком, умершим от коронавируса. Мужчина работал в госпитале, куда доставляли заболевших китайцев. Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек.
Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса. Препарат способен не только лечить заболевание, но и эффективен в качестве профилактического средства.
По последним данным, число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 72 тысячи человек. Скончались 1,8 тысячи человек, выздоровели 12 тысяч пациентов.
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