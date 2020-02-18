В китайском Ухане от коронавируса умер главврач госпиталя

Лю Чжимин умер в возрасте 51 года. Он стал первым медиком, умершим от коронавируса. Мужчина работал в госпитале, куда доставляли заболевших китайцев. Штат госпиталя «Учан» насчитывает 966 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае изобрели вакцину от коронавируса. Препарат способен не только лечить заболевание, но и эффективен в качестве профилактического средства.