В Свердловской области 14-летний мальчик умер на улице
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В поселке Верхняя Синячиха в Свердловской области скончался 14-летний школьник. По предварительным данным, ребенок умер от приступа астмы, пишет Ура.ру.
Подросток гулял с друзьями на улице, ему стало плохо. Ребята побежали в находящуюся поблизости больницу, однако помочь мальчику медики не смогли. Все произошло довольно быстро.
По сообщению источников издания, бронхиальная астма была диагностирована у школьника давно, он носил с собой ингалятор. Однако в тот день школьник где-то его оставил.
По факту смерти несовершеннолетнего правоохранители проводят проверку.
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