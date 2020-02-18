В Свердловской области 14-летний мальчик умер на улице

Подросток гулял с друзьями на улице, ему стало плохо. Ребята побежали в находящуюся поблизости больницу, однако помочь мальчику медики не смогли. Все произошло довольно быстро.

По сообщению источников издания, бронхиальная астма была диагностирована у школьника давно, он носил с собой ингалятор. Однако в тот день школьник где-то его оставил.