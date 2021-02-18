Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

Новое заседание по делу состоялось в Ленинском районном суде. Там добросили молодого человека по имени Тахир — друга убитого. Он рассказал, что был знаком с Горбуновым около десяти лет. В день произошедшего Тахир с братом собирались в бар. С ними попросился нетрезвый Кирилл Горбунов. Сначала молодой человек получил отказ, но после все-таки поехал с братьями. По прибытию в бар Горбунов решил сходить на улицу за сигаретами, с ним отправился Тахир.