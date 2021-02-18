Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

Друг убитого у бара 18-летнего екатеринбуржца раскрыл подробности конфликта

Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Друг убитого 18-летнего Кирилла Горбунова рассказал свою версию конфликта, который произошел у бара «Американка» в Екатеринбурге.

Новое заседание по делу состоялось в Ленинском районном суде. Там добросили молодого человека по имени Тахир — друга убитого. Он рассказал, что был знаком с Горбуновым около десяти лет. В день произошедшего Тахир с братом собирались в бар. С ними попросился нетрезвый Кирилл Горбунов. Сначала молодой человек получил отказ, но после все-таки поехал с братьями. По прибытию в бар Горбунов решил сходить на улицу за сигаретами, с ним отправился Тахир.

На улице товарищи заметили друга обвиняемого по фамилии Матвеев, который курил, сообщает Е1.

Но, когда Кирилл подошел к нему и попросил закурить, тот спрятал сигареты и сказал, что не курит. Из-за этого обмана у них начался спор с Кириллом, который его ударил,отметил Тахир.

После он разнял парней, но Горбунов подошел к обвиняемому по фамилии Мордяшов, которого знал ранее.

Горбунов начал обвинять Матвеева в том, что тот заставляет Мордяшова воровать. Он, получается, вступился за Мордяшова и ударил Матвеева,подчеркнул Тахир.

Когда Матвеев дал клятву, что не делал этого, Кирилл Горбунов разозлился и напал на Мордяшова, заявив, что тот его обманул. Тогда обвиняемый достал нож и начал наносить удары.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2020 года возле бара. Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено десять ранений. Погибший был судим за грабеж.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
убийстводракаконфликтмассовая дракаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы