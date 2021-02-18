ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска

ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска

Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
С проверкой в администрацию Среднеуральская нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Возбуждены два уголовных дела.

Следователи просматривают документы прошлых лет. Деятельность проверяющих касается деятельности экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.

Сообщается о двух возбужденных уголовных делах по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 292 УК РФ (Служебный подлог). По информации источника, у дел пока нет фигуранта.

Экс-глава Среднеуральская Андрей Зашляпин опроверг информацию, что проверка проводится из-за невыплаты заработной платы сотрудникам мэрии.

Инсайдер рассказал, что расследуются факты о ненастоящих сотрудниках мэрии. Якобы на вакантные места устраивались дети работников, которые фактически работали в других организациях.

Обыски проводятся следователями совместно с сотрудниками ФСБ. Изымаются документы и предметы, интересующие следствие по эпизодам 2018–2020 годов, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку 18 января 2021 года. К АО «Среднеуральское строительное управление», которая принадлежит семье бывшего мэра, подали иск на 52 миллиона рублей ООО «СКМ-Торг» и ООО «Альфа Строй».

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