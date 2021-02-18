ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска

Следователи просматривают документы прошлых лет. Деятельность проверяющих касается деятельности экс-мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.
Сообщается о двух возбужденных уголовных делах по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 292 УК РФ (Служебный подлог). По информации источника, у дел пока нет фигуранта.
Экс-глава Среднеуральская Андрей Зашляпин опроверг информацию, что проверка проводится из-за невыплаты заработной платы сотрудникам мэрии.
Инсайдер рассказал, что расследуются факты о ненастоящих сотрудниках мэрии. Якобы на вакантные места устраивались дети работников, которые фактически работали в других организациях.
Обыски проводятся следователями совместно с сотрудниками ФСБ. Изымаются документы и предметы, интересующие следствие по эпизодам 2018–2020 годов, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку 18 января 2021 года. К АО «Среднеуральское строительное управление», которая принадлежит семье бывшего мэра, подали иск на 52 миллиона рублей ООО «СКМ-Торг» и ООО «Альфа Строй».