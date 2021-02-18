Гаишники съездили за запчастью и починили авто застрявшему под Серовом водителю

Происшествие случилось на автодороге Екатеринбург — Серов. Во время патрулирования инспекторы ГИБДД заметили на обочине автомобиль ГАЗель. Они обратились к водителю и узнали, что произошла поломка транспортного средства, а починить самостоятельно поломку не удавалось из-за холода и отсутствия запчастей. Покинуть машину мужчина не мог, так как в кузове находился ценный груз электроники, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полицейские не оставили шофера в беде и попросили коллег, находившихся в городе, купить и привезти на трассу. После того, как недостающая для ремонта часть была доставлена, сотрудники ГИБДД помогли устранить неисправность транспортного средства, рассказал полковник Горелых.
«Газелист» выразил благодарность инспекторам и продолжил свой путь.
Напомним, 12 февраля сообщалось, как на трассе под Ивделем инспекторы ГИБДД спасли трех водителей. У водителя Lada не заводилась машина, полицейские нашли авто, которое отбуксировало его до станции техобслуживания. У водителя IZUSU закончилось топливо, стражи порядка довезли мужчину до заправки. Еще у одного водителя «Рено Дастер» лопнул патрубок системы охлаждения. Сотрудники ДПС отвезли водителя до магазина запчастей и помогли заменить деталь.