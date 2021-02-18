Гаишники съездили за запчастью и починили авто застрявшему под Серовом водителю

Происшествие случилось на автодороге Екатеринбург — Серов. Во время патрулирования инспекторы ГИБДД заметили на обочине автомобиль ГАЗель. Они обратились к водителю и узнали, что произошла поломка транспортного средства, а починить самостоятельно поломку не удавалось из-за холода и отсутствия запчастей. Покинуть машину мужчина не мог, так как в кузове находился ценный груз электроники, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.