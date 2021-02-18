Их интересуют клиенты без денег: на Урале мошенники изменили тактику обмана

Ранее мошенников интересовали клиенты, у которых есть деньги на счетах, однако, в 2020 году на Урале была замечена новая тактика обмана. Теперь аферисты пытаются обмануть людей без денег.

Из-за пандемии в 2020 году произошло развитие банковских онлайн-услуг, чем сейчас и пытаются пользоваться мошенники. Именно в период коронавирусных ограничений был замечено увеличение мошенничеств, которое продолжается и в 2021 году, пишет Znak. Теперь жулики добрались уже и до вкладов. Более того, есть случаи, когда страдают люди, у которых денег просто нет. Их заставляют получить в банке кредит, получить деньги в наличной форме и отправить их потом по реквизитам мошенников,рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. На данный момент кредитные структуры пытаются пресекать подобные нарушения, однако, это не всегда удаётся. Многие мошенники находят подход к людям, из-за чего те сообщают свои данные, пароли и т. д. Напомним, в феврале мошенники похитили 1,2 миллиона рублей у жителя Екатеринбурга. Они представились сотрудниками банка и предложили перевести все деньги на «защищённые счета». Телефонные мошенники по отработанной схеме похитили у екатеринбуржца 1,2 миллиона

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