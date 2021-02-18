Лже-предприниматель обманул на семь миллионов поставщиков рыбы и мяса в Екатеринбурге

Лже-предпринимателя, который в течение года обманывал поставщиков рыбы и мяса, будут судить в Екатеринбурге.

По версии следствия, мужчина представлялся вымышленными именами и предлагал юридическим лицам купить их продукцию. Также, чтобы внушить доверие, он поделывал подписи и оформлял сим-карты на подставных лиц. После того, как мошенник заключал договоры на покупку продукции, он просил об отсрочке по платежу, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу. Введенные в заблуждение поставщики соглашались и отгружали ему товар до получения денег,отметили в ведомстве. Товар мужчина продавал, но деньги поставщикам не возвращал. Его жертвами стали четыре фирмы, а сумма ущерба составила больше семи миллионов рублей. Осознав, что на него вышли сотрудники правоохранительных органов, мошенник написал явку с повинной и возместил одному из предпринимателей ущерб в два миллиона рублей. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Напомним, 15 февраля стало известно, что аферисты обещали жительницам Екатеринбурга и Богдановича приумножить деньги на биржевом рынке, однако после, как мошенники получили 7,5 миллиона рублей, они перестали выходить на связь. 7,5 миллиона рублей отдали две свердловчанки мошенникам на биржевом рынке

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