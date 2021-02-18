Оказался наркоманом: в Нижнем Тагиле сторонник Навального второй раз попал за решетку

Оказался наркоманом: в Нижнем Тагиле сторонник Навального второй раз попал за решетку

Сегодня, 18:01ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Участник митинга за Навального в Нижнем Тагиле оказался наркоманом. Его дважды отправляли за решетку за наркотики и за уклонение от лечения зависимости.

31 января был задержан, а позднее оштрафован на 10 тысяч рублей 21-летний тагильчанин. Административное наказание он получил за участие в несанкционированном массовом мероприятии. По информации издания, он является администратором Telegram-канала, в котором ведет пропагандистскую деятельность, пишут «Вечерние ведомости».

Однако спустя некоторое время молодой человек вновь попал в поле зрения правоохранителей. Оказалось, что он не нанес визит к наркологу, чтобы добровольно встать на учет. Весной 2020 года он был задержан стражами порядка с наркотиками. Веса запрещенных веществ не хватило для возбуждения уголовного дела, поэтому молодой человек понес наказание в соответствии со статьей 6.8 КоАП РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств либо растений, содержащих наркотические средства) в виде ареста на 48 часов и обязательства встать на наркологический учет.

Десять месяцев мужчина игнорировал данное требование и в результате был еще раз привлечен к ответственности. На этот раз по статье 6.9.1 КоАП РФ (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств). В этом случае наркоман провел за решеткой пять суток.

Напомним, 17 февраля сообщалось, как был осужден участник митинга в поддержку Навального. Мужчина получил 20 часов исправительных работ за то, что находясь на несанкционированном массовом мероприятии размахивал синими трусами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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