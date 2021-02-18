Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

Сегодня, 13:30ПроисшествияФото: pixabay.com
Ряд нарушений был выявлен в кластере «Гора Белая» в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Правительственная проверка сделала вывод о провале поручений губернатора.

Для ревизии кластера «Гора Белая» была направлена комиссия департамента по борьбе с коррупцией. В ходе проверки был установлен ряд нарушений, которые привели к срыву поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании передового туристического объекта к 2020 году, пишет E1.

Для модернизации и развития туристического объекта была создана некоммерческая компания по управлению кластером «Управляющая компания ТРК «Гора Белая». Директором был назначен Леонид Гункевич, а совет по наблюдения возглавил Эдуард Россель.

Одним из первых шагов УК стало подписание договора с ИП Омаровым З.К. о субаренде транспортного средства «Тойота Камри» на срок три года. Стоимость ежемесячного использования автомобиля составила более 48 тысяч рублей. Кроме того, индивидуальному предпринимателю выплатили более 1,7 миллиона рублей за износ машины.

Фото:E1.ru

В ходе проверки выяснилось, что данный автомобиль взят в аренду у другого индивидуального предпринимателя, Анны Пановой, которая является супругой директора ТРК «Гора Белая» Леонида Гункевича и взяла машину в кредит. Таким образом, комиссия предположила, что глава УК с помощью бюджетных средств пытается закрыть свои личные нужды.

ИП Омаров рассказал изданию, что кредит платит он со своих средств, а оформить заем попросил супругу Гункевича, так как ему не позволяет этого сделать религия.

Также комиссия выявила офис компании в Ельцин Центре, аренда которого оплачивается по привязке к курсу доллара по 75 рублей, хотя иностранная валюта лишь единожды превышала этот показатель в 2020 году.

Руководитель наблюдательного совета, сенатор Эдуард Россель сообщил, что знает о проверке.

Нарушений нет. Развитие «Горы Белой» продвигается успешно и вписывается в рамки выделенных средств, говорит Эдуард Россель.

Кроме того, ревизоры сделали ряд других выводов исходя из результатов проверки:

  • Не была готова дорожная карта;
  • Резиденты компании не были оформлены надлежащим образом, поэтому остались без льгот в налогообложении;
  • В течение почти трех лет так и не были назначены лица, отвечающие за взаимодействие с УК ТРК «Гора Белая»;
  • Управленческий состав получает более 50% фонда заработной платы, работу за сотрудников выполняют коммерческие организации;
  • Финансы из бюджета расходуются с нарушениями;
  • В действия руководителя УК усматриваются признаки личной заинтересованности;
  • Не решен вопрос с собственностью земельных участков.
Фото:E1.ru

Проверяющие пришли к выводу о неэффективности решений руководства УК ТРК «Гора Белая», а действия директора не получили оценку Министерства инвестиций и развития.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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