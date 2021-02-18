Пьяный пассажир из Нижнего Тагила в Кольцово в ожидании посадки разбил дверное стекло

Напомним, 6 февраля в Кольцово произошел еще один инцидент. Один из пассажиров самолета, прибывшего из Москвы в Екатеринбург, отказался выходить. Сотрудники полиции, вызванные на место, попросили проследовать мужчину за ними, но он нанес одному из правоохранителей удары по лицу.