Сбивший пенсионера и скрывшийся с места ДТП водитель разыскивается в Екатеринбурге

Сбивший пенсионера и скрывшийся с места ДТП водитель разыскивается в Екатеринбурге

Сегодня, 22:08ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Неизвестный водитель сбил 68-летнего мужчину, переходящего дорогу, и скрылся с места происшествия в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 18 февраля, в семь утра, напротив дома № 24 на улице Амундсена. Водитель направлялся по улице Военного Флота со стороны улицы Московская и не сумел избежать наезда на пешехода, пересекающего проезжую часть. После случившегося мужчина уехал в сторону Волгоградской, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД.

В результате пенсионер был госпитализирован в больницу. Он получил перелом левой голени. Теперь водителю грозит лишение прав, либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, 13 февраля в ДТП в Екатеринбурге пострадал 11-летний школьник. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

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Екатеринбург
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