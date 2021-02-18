Сбивший пенсионера и скрывшийся с места ДТП водитель разыскивается в Екатеринбурге

Инцидент произошел 18 февраля, в семь утра, напротив дома № 24 на улице Амундсена. Водитель направлялся по улице Военного Флота со стороны улицы Московская и не сумел избежать наезда на пешехода, пересекающего проезжую часть. После случившегося мужчина уехал в сторону Волгоградской, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД.