Убил за бутылку: в Артемовском мужчина зарубил старушку топором и сел на девять лет

Следствием установлено, что 28 июня 2020 года гражданин Козлов пришел к дому своей соседки. Он находился в нетрезвом состоянии и попросил у старушки 1933 года рождения дать ему спиртного. Однако пожилая женщина отказала в просьбе и тогда преступник задумал убийство. Она вернулся в сени дома и взял топор, который приметил ранее. Затем мужчина ударил топором по голове бабушке, от чего пострадавшая упала.