Убил за бутылку: в Артемовском мужчина зарубил старушку топором и сел на девять лет

Следствием установлено, что 28 июня 2020 года гражданин Козлов пришел к дому своей соседки. Он находился в нетрезвом состоянии и попросил у старушки 1933 года рождения дать ему спиртного. Однако пожилая женщина отказала в просьбе и тогда преступник задумал убийство. Она вернулся в сени дома и взял топор, который приметил ранее. Затем мужчина ударил топором по голове бабушке, от чего пострадавшая упала.
Чтобы скрыть следы преступления мужчина отнес тело женщины к бане, но там женщина начала подавать признаки жизни. Тогда злоумышленник тем же топором нанес ей еще не менее пяти ударов в область головы и один в область кисти. От полученной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.
После совершения убийства мужчина направился в дом к женщине и забрал продукты и алкоголь, которые в последствии употребил.
Суд признал Козлова виновным в нарушении закона по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), а также по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и назначил преступнику девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, 3 февраля сообщалось о приговоренном к девяти годам рецидивисте из Екатеринбурга. Мужчина уже был приговорен к смертной казни, но после её отмены ему назначили 25 лет лишения свободы. Он освободился в 2018 году. В апреле 2020 мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с заводчицей мопсов и убил её обухом топора.