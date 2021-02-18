Ученики эвакуированы: в Нижнем Тагиле массово «минируют» школы

По данным источника TagilCity.ru, звонки поступили в отношении нескольких школ Нижнего Тагила.
Одной из эвакуированных стала школа № 5, расположенная на Тагилстрое.
Да, мы всех эвакуировали, рассказали TagilCity.ru в школе.
Однако от дальнейших комментариев отказались.
20 минут назад в 30 школу на Вые тоже поехали два УАЗика с мигалками, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
Кроме того, была эвакуирована школа № 44 на улице Пархоменко в центре Нижнего Тагила.
Одна из учениц рассказала изданию, что к ним на урок пришли полицейские с оружием и вывели. На данный момент ученики отпущены домой.
Напомним, ранее в Камышлове семиклассник «заминировал» детские сады и школы. Родители мальчика уверены, что он ни в чем не виноват.