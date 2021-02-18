Ученики эвакуированы: в Нижнем Тагиле массово «минируют» школы

Ученики эвакуированы: в Нижнем Тагиле массово «минируют» школы

Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле несколько школ оказались «заминированы» неизвестными. Детей массово эвакуируют.

По данным источника TagilCity.ru, звонки поступили в отношении нескольких школ Нижнего Тагила.

Одной из эвакуированных стала школа № 5, расположенная на Тагилстрое.

Да, мы всех эвакуировали, рассказали TagilCity.ru в школе.

Однако от дальнейших комментариев отказались.

20 минут назад в 30 школу на Вые тоже поехали два УАЗика с мигалками, рассказала TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

Кроме того, была эвакуирована школа № 44 на улице Пархоменко в центре Нижнего Тагила.

Одна из учениц рассказала изданию, что к ним на урок пришли полицейские с оружием и вывели. На данный момент ученики отпущены домой.

Напомним, ранее в Камышлове семиклассник «заминировал» детские сады и школы. Родители мальчика уверены, что он ни в чем не виноват.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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