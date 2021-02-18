Ушел и не вернулся: в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший безвести пенсионер

Ушел и не вернулся: в Нижнем Тагиле разыскивается пропавший безвести пенсионер

Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пенсионер Василий Столбов пропал в Нижнем Тагиле. С заявлением о пропаже в полицию обратился его пасынок 10 февраля.

Мужчина проживает на улице Шевченко. Его пасынок рассказал, что последний раз с отчимом разговаривал 3 февраля по телефону. Тогда он рассказал, что его супруга скончалась в больнице, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

С того времени мужчина перестал выходить на связь, его телефон недоступен, а дома он не появляется.

Сотрудники полиции установили, что в день исчезновения мужчина заходил к соседям. Он был нетрезв, рассказывал о своем горе, а затем вышел из дома. Согласно записям камер видеонаблюдения, пенсионер ушел из своего дома.

Пропавший имеет худощавое телосложение, его рост 170 сантиметров. Он был одет в черную куртку с капюшоном и черные ботинки.

Пропавший Василий Столбов
Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Просьба к тем, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-69-32 или на линию 02.

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