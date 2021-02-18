Устроил стрельбу по подросткам: в Магнитогорске мужчина травмировал детей в трамвае

Пассажир трамвая выстрелил несколько раз в двух подростков из пневматического оружия в Магнитогорске.

Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего,рассказали Ура.ру в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. Мужчина объявлен в розыск. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Один из родителей мальчиков рассказал в группе «Чёрное и Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте», что стрельба случилась 17 февраля в трамвае № 17. На остановке в него зашли два молодых человека. Одному из них не понравилось, что ребенок слушает музыку в наушниках и он ударил мальчика. Подростки выбежали из трамвая, тогда преступник через открытую дверь несколько раз выстрелил в них. В результате одному из подростков мужчина ранил ногу, а второму висок. Теперь мальчику требуется срочная операция по извлечению пули. Детей на улице подобрал случайный водитель, который отвёз их в травмпункт.

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