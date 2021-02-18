Устроил стрельбу по подросткам: в Магнитогорске мужчина травмировал детей в трамвае

Устроил стрельбу по подросткам: в Магнитогорске мужчина травмировал детей в трамвае

Сегодня, 13:11ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пассажир трамвая выстрелил несколько раз в двух подростков из пневматического оружия в Магнитогорске.

Заявление по данному факту зарегистрировано в Правобережном отделе полиции. В данный момент идёт выяснение обстоятельств произошедшего,рассказали Ура.ру в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

Мужчина объявлен в розыск. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Один из родителей мальчиков рассказал в группе «Чёрное и Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте», что стрельба случилась 17 февраля в трамвае № 17. На остановке в него зашли два молодых человека. Одному из них не понравилось, что ребенок слушает музыку в наушниках и он ударил мальчика. Подростки выбежали из трамвая, тогда преступник через открытую дверь несколько раз выстрелил в них.

В результате одному из подростков мужчина ранил ногу, а второму висок. Теперь мальчику требуется срочная операция по извлечению пули. Детей на улице подобрал случайный водитель, который отвёз их в травмпункт.

детитрамвайстрельбамагнитогорск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы