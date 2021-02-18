«Ваша школа заминирована»: неизвестный разослал в тагильские школы сообщение о бомбе

Неизвестный представился псевдонимом Helpas GL8. На электронную почту учебных заведений Нижнего Тагила начали поступать письма с заголовком «Ваша школа заминирована». Интернет-террорист сообщал в школы, что в каждой из них находятся 26 бомб. Для предотвращения взрыва он требовал ждать дальнейших указаний, которые обещал прислать через четыре часа.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском хулигана.
Напомним, днем 18 февраля начали массово эвакуировать тагильские школы. Известно, что учеников вывели из учебных заведений № 5, 44 и 12. Информацию подтвердили в администрации Нижнего Тагила.