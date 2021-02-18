«Ваша школа заминирована»: неизвестный разослал в тагильские школы сообщение о бомбе

Неизвестный представился псевдонимом Helpas GL8. На электронную почту учебных заведений Нижнего Тагила начали поступать письма с заголовком «Ваша школа заминирована». Интернет-террорист сообщал в школы, что в каждой из них находятся 26 бомб. Для предотвращения взрыва он требовал ждать дальнейших указаний, которые обещал прислать через четыре часа.