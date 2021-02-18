Ветераны боевых действий в Афганистане рискуют оказаться на улице в Екатеринбурге

Ветераны боевых действий в Афганистане рискуют оказаться на улице в Екатеринбурге

Сегодня, 20:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Ветераны боевых действий в Афганистане могут оказаться на улице, поскольку их выселяют из помещений, которые они занимали последние 15 лет в Екатеринбурге.

Причиной выселения, по словам руководителя свердловской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Василия Стародубцева, стало завершение пятилетнего договора с региональным министерством по управлению госимуществом.

Ранее общественники на свои деньги отремонтировали помещения в центре города. Там они создали предприятия, на которых работали 14 инвалидов-афганцев, однако 15 февраля закончился срок действия договора с МУГИСО.

Три «убитых» объекта, которые мы восстановили, и теперь их просто хотят отнять. Завтра у вас заканчивается срок аренды, и вас там не должно быть,пересказал общение с чиновниками Стародубцев.

Он отметил, что ранее помещения предоставили для социальной поддержки инвалидов и ветеранов, сообщает Ура.ру.

В организации предположили, что объекты хотят получить представители федеральных торговых сетей.

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