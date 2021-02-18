Вместо массажа - кредит: пенсионеры из Екатеринбурга пожаловались на мошенничество

Организацию «ИП Вишнякова» обвиняют в мошенничестве из-за кредитов, которые оформляются на пенсионеров. Изначально пожилых людей приглашают на бесплатный массаж, однако, из фирмы они уходят уже с кредитами.

Организация «ИП Вишнякова» просит подписать пенсионеров пустые бланки, после чего в них вписываются суммы. Стоимость массажа может доходить до пяти тысяч рублей, также деньги берут и за консультацию. На данный момент от пострадавших собраны десятки жалоб, пишет E1. На прошлой неделе маме позвонили и предложили бесплатный массаж. Она пошла и вернулась с кредитным договором на 70 тысяч рублей. Я зашла в интернет, посмотрела про эту организацию и увидела у них много судебных процессов. В Роспотребнадзоре, куда я позвонила, сразу поняли, о какой фирме я говорю,рассказала родственница пострадавшей пенсионерки. В Центре защиты прав потребителей сообщили, что организация знает болевые точки многих клиентов, из-за чего пенсионеры начинают сомневаться в своём здоровье. С 2017 года они уже работали не один год. Но после предъявления претензий они редко доходят до суда. Если дело принимает крутые обороты, они обычно отдают деньги, потому что не любят огласку,поделились информацией в Центре защиты прав потребителей. Напомним, в декабре 2020 года жительница Нижнего Тагила взяла 350 тысяч рублей в кредит и перевела данную сумму мошенникам, которые представились сотрудниками банка. Тагильчанка взяла кредиты на 350 тысяч рублей и перевела лжесотрудникам банка

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