«Внезапно упал»: мужчина скончался на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге

Мужчина внезапно упал на станции метро "Ботаническая", после чего скончался ещё до приезда скорой. Житель Екатеринбурга ждал своего поезда, однако, ему стало плохо.

Происшествие произошло 18 февраля в 11.19 по местному времени. На место сразу же выехали медики, однако, привести пострадавшего в чувство не удалось, пишет Е1. Сотрудники метрополитена сообщают, что произошедшее не повлияло на движение поездов. На данный момент транспорт продолжает работать в обычном режиме. По факту смерти начата проверка следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга. Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев. Предварительно, происшествие некриминального характера. Погибший без телесных повреждений, мужчине внезапно стало плохо,пояснила пресс-служба областного Следственного комитета. Напомним, 15 января в Нижнем Тагиле внезапно скончалась женщина, которая подрабатывала дворником. Очевидцы пытались помочь тагильчанке, однако, она умерла ещё до приезда скорой. В Нижнем Тагиле у магазина на проспекте Мира умерла дворник

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