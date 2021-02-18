«Внезапно упал»: мужчина скончался на станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге

Происшествие произошло 18 февраля в 11.19 по местному времени. На место сразу же выехали медики, однако, привести пострадавшего в чувство не удалось, пишет Е1.
Сотрудники метрополитена сообщают, что произошедшее не повлияло на движение поездов. На данный момент транспорт продолжает работать в обычном режиме.
По факту смерти начата проверка следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга. Проводится осмотр места происшествия и опросы очевидцев. Предварительно, происшествие некриминального характера. Погибший без телесных повреждений, мужчине внезапно стало плохо,пояснила пресс-служба областного Следственного комитета.
Напомним, 15 января в Нижнем Тагиле внезапно скончалась женщина, которая подрабатывала дворником. Очевидцы пытались помочь тагильчанке, однако, она умерла ещё до приезда скорой.