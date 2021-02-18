Во время пожара в екатеринбургском автосервисе получил ожоги и чуть не погиб работник

Во время пожара в екатеринбургском автосервисе получил ожоги и чуть не погиб работник

Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Во время пожара в автосервисе в Екатеринбурге серьезно пострадал мужчина.

18 февраля в Екатеринбурге загорелся автосервис на улице Шефская, 1а. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 3:52. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. С огнем боролись 44 человека личного состава и 12 единиц техники, его потушили за 20 минут, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Во время пожара сильно пострадал мужчина, который находился внутри автосервиса. Он получил серьезные ожоги,сообщил источник E1.

По данным портала, врачи диагностировали у 30-летнего работника автосервиса ожоги лица и рук второй степени и госпитализировали его в горбольницу № 40. Внутри помещения, где случился пожар, находились три «ГАЗели» с газовым оборудованием. Одна из машин загорелась, остальные удалось эвакуировать. По словам очевидцев, взрывов не было.

Напомним, В Нижнем Тагиле 18 февраля ночью сгорела «ГАЗель» на улице Юности на Вагонке.

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