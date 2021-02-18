Во время пожара в екатеринбургском автосервисе получил ожоги и чуть не погиб работник

По данным портала, врачи диагностировали у 30-летнего работника автосервиса ожоги лица и рук второй степени и госпитализировали его в горбольницу № 40. Внутри помещения, где случился пожар, находились три «ГАЗели» с газовым оборудованием. Одна из машин загорелась, остальные удалось эвакуировать. По словам очевидцев, взрывов не было.