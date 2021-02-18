Выстрелил пьяный сосед: 9-летняя девочка из Читы записала предсмертное видео в TikTok

Девятилетняя девочка из Читы опубликовала видео в TikTok перед тем, как в нее попала пуля из ружья. В убийстве подозревают соседа ребенка.

Конфликт произошел из-за того, что отец девочки начал делать ремонт. Это не понравилось соседу. Мужчины вышли в подъезд, где повздорили. К квартире сосед подходил еще несколько раз, но на третий, злоупотребив алкоголем, принес ружье. Мужчина выстрелил в дверь. Пуля попала в ребенка, который в этот момент находился в коридоре. Девочка умерла на месте, сообщает «ФедералПресс». На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Видео: "ФедералПресс" Напомним, в конце декабря стало известно, что Александр Борисов, из винтовки которого был застрелен восьмилетний ребенок в Нижнем Тагиле, получил девять лет колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор. Осужденный за убийство 8-летнего тагильчанина Александр Борисов обжаловал приговор

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