Выстрелил пьяный сосед: 9-летняя девочка из Читы записала предсмертное видео в TikTok

Выстрелил пьяный сосед: 9-летняя девочка из Читы записала предсмертное видео в TikTok

Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: pixabay
Девятилетняя девочка из Читы опубликовала видео в TikTok перед тем, как в нее попала пуля из ружья. В убийстве подозревают соседа ребенка.

Конфликт произошел из-за того, что отец девочки начал делать ремонт. Это не понравилось соседу. Мужчины вышли в подъезд, где повздорили. К квартире сосед подходил еще несколько раз, но на третий, злоупотребив алкоголем, принес ружье. Мужчина выстрелил в дверь. Пуля попала в ребенка, который в этот момент находился в коридоре. Девочка умерла на месте, сообщает «ФедералПресс».

На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления.

Видео:"ФедералПресс"

Напомним, в конце декабря стало известно, что Александр Борисов, из винтовки которого был застрелен восьмилетний ребенок в Нижнем Тагиле, получил девять лет колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор.

Материалы по теме:
Россияребенокубийстворужьеалкоголь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы