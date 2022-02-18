И мышь не проскочит: овощебазу в Екатеринбурге взяли в кольцо силовики

И мышь не проскочит: овощебазу в Екатеринбурге взяли в кольцо силовики
И мышь не проскочит: овощебазу в Екатеринбурге взяли в кольцо силовики
Сегодня, 12:33ПроисшествияФото: 1mi

Овощебазу в Екатеринбурге проверили вооруженные силовики

Утром 18 февраля у четвертой продовольственной базы в Екатеринбурге были замечены спецавтомобили Росгвардии и регионального ГУ МВД. По словам очевидцев, сотрудники спецслужб были вооружены «до зубов».

Две машины Росгвардии и одну полицейскую жители Екатеринбурга увидели на улице Завокзальной. Там располагается продовольственный склад, где свердловчане привыкли отовариваться рыбой, овощами и другими продуктами.

Проверяли ли торговые павильоны, были ли они закрыты на момент проверки, достоверной информации нет. Но прохожие видели, как сотрудники ГИБДД на въезде проверяли документы у водителей автомобилей. А также людей с дубинками и наручниками на поясах. Это и были «омоновцы».

По сообщению управления МВД по Свердловской области, в настоящее время в Екатеринбурге проводятся специальные мероприятия, направленные на профилактику уличной преступности. Они стали ответом власти на участившиеся нападения на екатеринбуржцев, сообщает Е1.

Одно из них произошло на остановке автобуса, на Сортировке. Несколько азербайджанцев после словесной перепалки избили 49-летнюю женщину и ее взрослую дочь. Женщины оказались в больнице.

Сюжеты:
Екатеринбург
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