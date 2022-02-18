Осужденный за педофилию на 18 лет свел счеты с жизнью в колонии Екатеринбурга

О происшествии в одном из исправительных учреждений Екатеринбурга TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. По информации ведомства, тело осужденного за педофилию без признаков жизни было найдено в одном из помещений ИК-2.
Сотрудники колонии вызвали медиков и скорую помощь, однако спасти осужденного не удалось.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — суицид, рассказали редакции в пресс-службе ГУФСИН.
Материалы дела о сведении счетов с жизнью на территории колонии направлены в СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.