Осужденный за педофилию на 18 лет свел счеты с жизнью в колонии Екатеринбурга

Осужденный за педофилию на 18 лет свел счеты с жизнью в колонии Екатеринбурга
Осужденный за педофилию на 18 лет свел счеты с жизнью в колонии Екатеринбурга
Сегодня, 19:03ПроисшествияФото: 1МI
В ИК-2 Екатеринбурга сотрудниками учреждения было найдено тело осужденного за преступление против половой неприкосновенности мужчины. Предварительной версией смерти называют суицид.

О происшествии в одном из исправительных учреждений Екатеринбурга TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. По информации ведомства, тело осужденного за педофилию без признаков жизни было найдено в одном из помещений ИК-2.

Сотрудники колонии вызвали медиков и скорую помощь, однако спасти осужденного не удалось.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти — суицид, рассказали редакции в пресс-службе ГУФСИН.

Материалы дела о сведении счетов с жизнью на территории колонии направлены в СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

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ЭксклюзивЕкатеринбург
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