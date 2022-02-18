Пассажирская «Газель» в Нижнем Тагиле не разминулась с иномаркой

Пассажирская «Газель» в Нижнем Тагиле не разминулась с иномаркой
Пассажирская «Газель» в Нижнем Тагиле не разминулась с иномаркой
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: 1mi

Попавшая в ДТП «Газель» в Нижнем Тагиле от удара выскочила на троутар

Дорожная авария произошла в Нижнем Тагиле произошла днем 17 февраля. На перекрестке улиц Космонавтов и Красноармейской столкнулись «Газель» и Geely.

С улицы Космонавтов на Красноармейскую поворачивал легковой автомобиль. В этот же момент перекресток проезжала пассажирская «Газель», она двигалась в прямом направлении, в сторону микрорайона Красный Камень.

За рулем иномарки была девушка, а микроавтобусом управлял мужчина. Транспортные средства столкнулись и выскочили на тротуар, где в тот момент не было ни одного пешехода. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водители были трезвыми. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, передает ИА «Все Новости».

Это уже не первый такой случай с участием пассажирского транспортного средства. 9 февраля под Нижним Тагилом произошла авария, в которой тоже обошлось без жертв, но помяло два внедорожника марки Toyota Land Cruiser Prado.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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