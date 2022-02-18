Пассажирская «Газель» в Нижнем Тагиле не разминулась с иномаркой

С улицы Космонавтов на Красноармейскую поворачивал легковой автомобиль. В этот же момент перекресток проезжала пассажирская «Газель», она двигалась в прямом направлении, в сторону микрорайона Красный Камень.
За рулем иномарки была девушка, а микроавтобусом управлял мужчина. Транспортные средства столкнулись и выскочили на тротуар, где в тот момент не было ни одного пешехода. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водители были трезвыми. Причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, передает ИА «Все Новости».
Это уже не первый такой случай с участием пассажирского транспортного средства. 9 февраля под Нижним Тагилом произошла авария, в которой тоже обошлось без жертв, но помяло два внедорожника марки Toyota Land Cruiser Prado.